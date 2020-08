Marea Britanie: Tower Bridge se blochează şi provoacă ambuteiaje Tower Bridge. faimosul pod mobil construit peste Tamisa la Londra, s-a blocat in pozitia deschis sambata, dupa ce a lasat sa treaca un vapor, din cauza unor "probleme tehnice", provocand uriase ambuteiaje, noteaza AFP. Podul a fost inchis circulatiei mai multe ore in cursul dupa-amiezii si serii. Tower Bridge a avut "probleme tehnice", a explicat administratorul acestuia pe Twitter. Construita intre 1886 si 1894, aceasta imensa structura se ridica de circa 800 de ori pe ani pentru a permite navigatia pe Tamisa. Politia a anuntat inchiderea sa in jurul orelor 17.00 (16.00 GMT). O ora mai tarziu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

