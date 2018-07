Premierul britanic Theresa May i-a atentionat pe membrii Partidului Conservator pe care il conduce ca s-ar putea sa nu mai aiba loc niciun Brexit daca ei ii resping planul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza dpa. "Mesajul meu catre tara in acest weekend este simplu: trebuie sa ne concentram pe obiectivul nostru. Daca nu o facem, riscam sa nu mai fie niciun Brexit", a scris Theresa May in publicatia Mail on Sunday. Theresa May a petrecut aceasta saptamana incercand sa isi promoveze planul pentru un comert liber cu UE post-Brexit si s-a confruntat in acelasi timp cu demisia ministrului…