Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul japonez de echipamente electronice Panasonic Corp. a decis sa introduca optiunea unei saptamani de lucru de patru zile, devenind una dintr-un grup mic dar in crestere de companii nipone care se alatura unui trend global care incurajeaza un echilibru mai bun intre munca si viata, transmite…

- In ciuda faptului ca nu exista vreo lipsa de livrari acum, jucatorii de pe piața presupun ca exista premise pentru acest lucru. Pe fondul evenimentelor din Kazahstan, prețul uraniului a crescut cu 8% pe piețele mondiale. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg miercuri, 5 ianuarie, cu referire la platforma…

- Pe masura ce noua varianta a coronavirusului continua sa se raspandeasca in lume cu viteza, oamenii de știința s-au apucat sa refaca scenariile optimiste care sugerau ca din 2022, unele țari sau regiuni cu grad mare de imunizare ar putea trece intr-o faza finala a pandemiei, in care boala va ramane…

- ​Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sâmbata-duminica weekend-ul lor care pâna acum era vineri-sâmbata si sa instaureze o saptamâna de lucru de patru zile si jumatate, relateaza agenția Bloomberg, citata de Agerpres.În afara celor doua zile libere…

- Inchiderile temporare ale unor fabrici de ingrasaminte din Europa din cauza cresterii explozive a pretului gazelor naturale ar putea sa se transforme in inchideri permanente, a avertizat miercuri o organizatie care reprezinta interesele producatorilor de ingrasaminte, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Oamenii de știința au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19 și care ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la boala grava, scrie Bloomberg. Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca…

- Grupul chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, a ordonat angajatilor sai sa isi incheie ziua de lucru la ora 7:00 p.m., devenind una dintre primele companii de tehnologie din China care introduce in mod oficial un program de lucru mai scurt, transmite Bloomberg.…

- In Marea Britanie, salariul minim pentru angajații cu varsta de 23 de ani si peste, va fi majorat, incepand din aprilie 2022, de la 8,91 lire sterline pe ora la 9,50 lire sterline (13,06 dolari) pe ora pentru a crește atractivitatea, in condițiile in care milioane de municitorii au salarii scazute,…