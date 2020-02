Marea Britanie - Sute de zboruri, anulate din cauza unei furtuni

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Dennis a lovit sambata cu putere Marea Britanie, iar meteorologii așteapta in acest weekend cantitați de precipitații care ar fi cazut in mod normal in doua zile, noteaza BBC News. Pamantul e deja saturat de apa de la furtuna Ciara, așa ca specialiștii prevad inundații in mai multe zone. Furtuna…

- Easyjet si British Airways au confirmat sambata intentia de a anula sute de curse aeriene in acest weekend, o masura ce va afecta 10.000 de calatori, din cauza unei furtuni puternice prognozata in Marea Britanie, relateaza DPA, citata de Agerpres. Furtuna Dennis ar putea aduce ploi abundente si vant…

- Oamenii din Mytholmroyd, Anglia, curața locuințele afectate de furtuna Ciara. Foto: GettyImages Cateva sute de zboruri au fost anulate, luni, in Marea Britanie si Germania, din cauza furtunii Ciara, iar cinci persoane au murit in Europa, in urma fenomenelor meteorologice extreme, relateaza Mediafax…

- Furtuna Ciara a produs haos in Europa de Vest. Sute de curse aeriene au fost anulate in Marea Britanie, Germania sau Cehia din cauza vantului care a batut cu peste 110 kmh. De asemenea, cinci persoane și-au pierdut viața, anunța theglobeandmail.com. Furtuna Ciara, numita Sabina in Germania, a provocat…

- Aproximativ saizeci de zboruri catre si dinspre Bruxelles au fost anulate duminica in asteptarea furtunii Ciara prognozata sa ajunga in cursul zilei in nordul Europei, a declarat o purtatoare de cuvant a...

- Zboruri anulate, curse cu feribot intrerupte, meciuri de fotbal amanate: furtuna Ciara s-a abatut duminica in nord-vestul Europei, in special in Marea Britanie, provocand temeri de pagube, inundatii si intreruperi de curent, relateaza AFP. In Regatul Unit, tara cea mai afectata de aceasta furtuna de…

- Companiile aviatice au fost nevoite sa-și anuleze zboruri, interne și internaționale, in Marea Britanie, din cauza furtunii Ciara, informeaza BBC. Condițiile meteo din acest weekend au determinat și alte companii de transporturi persoane sa restricționeze anumite calatorii iar cațiva transportatori…

- Zeci de zboruri British Airways in Marea Britanie au fost intarziate sau anulate dupa ce compania aeriana a anunțat ca are o „problema tehnica”, anunța BBC.Zboruri din SUA, India și Japonia au intarzieri.