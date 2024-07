Stiri pe aceeasi tema

- Revoltele romanilor din Leeds au ajuns in toata lumea. Romanii carora serviciile sociale britanice le-au luat copiii au chemat presa, dupa ce imagini cu revolta comunitații a ajuns pe rețelele de socializare au scandalizat intreg Regatul Unit. Violențele au izbucnit dupa ce patru copii dintr-o familie…

- Familia de romani, implicata in scandalul din Leeds, face un apel disperat pentru autoritați! Vor sa iși primeasca cei cinci copii inapoi! Fac totul pentru a-și recupera micuții! Tatal lor a transmis un mesaj public, adresat autoritaților din Marea Britanie.

- Orașul Leeds din Marea Britanie a fost scena unei revolte de amploare, dupa ce sute de cetațeni romani, majoritatea de etnie roma, au protestat violent impotriva autoritaților locale. Protestatarii, furioși dupa ce autoritațile au incercat sa ia copiii unei femei rome, au incendiat un autobuz și au…

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, Marea Britanie, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se…

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se mentioneaza intr-o…

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se mentioneaza intr-o…

- Mai multe videoclipuri recente postate pe platformele X (fostul Twitter) și TikTok surprind un incident violent in Leeds, Marea Britanie, in care o mașina de poliție a fost rasturnata de un grup de romani furioși. Locals in Harehills, Leeds smash and flip and police car. Multiculturalism doesn’t work.…

- Incepind cu 4 mai, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale atit din municipiul Chișinau, cit și din intreaga țara vor intra in vacanța de Paște. In context, primarul Ion Ceban a indemnat parinții sa aiba grija de siguranța celor mici, noteaza Noi.md. "Copiii ies in vacanța. Rugam parinții sa…