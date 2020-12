Peste 4.500 de camioane dintre cele blocate de mai multe zile in portul Dover din Anglia au traversat vineri Canalul Manecii dupa ce au fost trimisi militari suplimentari pentru a accelera testarea pentru coronavirus, a anuntat ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, potrivit Reuters.



Serviciile de feribot intre Dover si portul Calais din Franta s-au reluat joi, punandu-se capat blocadei pe care Franta a impus-o timp de mai multe zile in urma descoperirii unei noi variante de coronavirus in Anglia.



Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a scris…