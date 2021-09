Stiri pe aceeasi tema

- Cozi lungi s-au format duminica, pentru a treia zi consecutiv, la benzinariile din Marea Britanie, dupa ce firmele petroliere au spus ca lipsa șoferilor de camioane provoaca probleme pentru transporturile de carburanti de la rafinarii. Panica oamenilor pentru a-și alimenta mașinile a facut ca aproape…

- Guvernul britanic are de gestionat o adevarata criza. Executivul a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca Acesta este doar unul din efectele Brexit la care guvernanții nu se așteptau, transmite AFP. Aceste permise pe o…

- Peste 400 de benzinarii din Marea Britanie vor aplica un nivel maxim de combustibil. Alimentarea cu combustibil este intarziata in tot regatul. Serviciile de urgența și șoferii de camioane vor fi scutiți de plafonul de 30 de lire sterline. Purtatorul de cuvant al Downing Street a precizat: „Avem stocuri…

- Surse guvernamentale au declarat ca Executivul ia in calcul suspendarea accizelor la facturile de energie și compensarea cu ”pana la aproape” 40% a facturilor, potrivit Stirile Pro Tv. Aceasta masura vine ca urmare a valului scumpirilor din energie și gaze care afecteaza intreaga țara. Și ministrul…

- Ministrul britanic al transporturilor, Grant Shapp, a anunțat ca persoanele vaccinate complet impotriva Covid-19, din statele UE sau din SUA, vor fi scutite din 2 august de efectuarea carantinei, dar va ramane obligatoriu testul care trebuie efectuat inaintea calatoriei si de asemenea testul PCR efectuat…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca in urmatoarele doua saptamani cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 ar putea veni in Regatul Unit fara sa mai stea in carantina obligatorie, relateaza Afp, citata de Agerpres. ”Este un lucru la care lucram acum foarte intens. In privinta calendarului,…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca spera ca in urmatoarele doua saptamani sa poata anunta o decizie prin care cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 vor putea veni in Regatul Unit fara a mai fi obligati sa intre in carantina, la fel ca rezidentii britanici in prezent, relateaza AFP. ”Este…

- Miniștrii britanici au confirmat ca persoanele imunizate cu ambele doze NU vor mai trebui stea in carantina sau in izolare cand se vor intoarce in Marea Britanie, incepand de pe 26 iulie. Ministrul transportului, Grant Shapps, a confirmat aceasta mișcare dupa ce Boris Johnson a spus ca este momentul…