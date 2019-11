Stiri pe aceeasi tema

- Un cerb gasit mort avea in stomac pungi de plastic, chiloți barbatești, pliculețe de cafea instant și bucați dintr-o sfoara de plastic. Aproape 7 kilograme de deșeuri avea in stomac animalul, iar acest lucru a dus la o moarte lenta. Cerbul mort a fost gasit intr-un parc național din nordul Thailandei,…

- Oamenii de știința din Statele Unite și din Marea Britanie vor sa descopere care sunt primele semne ale cancerului pentru a depista și trata boala, inainte de a se raspandi in organism. Aceștia vor sa creeze celule canceroase in laborator pentru a determina cum se manifesta in stadiu incipient, relateaza…

- "Sunt convins ca toate partile vor cu adevarat sa se ajunga la un acord pana la sfarsitul lunii", data prevazute pentru iesirea din UE, a declarat Leo Varadkar in cadrul unei reuniuni la Dublin. "Exista un drum spre un posibil acord, dar raman numeroase probleme de rezolvat", a adaugat el.…

- Ducesa de York, Sarah Ferguson, care saptamana viitoare va implini 60 de ani, a dezvaluit ca a apelat deseori la operatiile estetice, inclusiv la diferite forme de lifting facial, relateaza vineri Press Association. Sarah Ferguson, care a primit titlul de ducesa de York dupa casatoria cu printul Andrew,…

- «Divorțul» intre Regatul Unit și Uniunea Europeana are consecințe surprinzatoare. Corespondentul la Madrid al publicației «Le Point» informeaza ca din ce in ce mai mulți cetațeni britanici aleg sa se instaleze in Spania. In 2016, cand 52% dintre alegatorii britanici au decis sa se separe de Uniunea…

- Matematicieni din Marea Britanie si Statele Unite au descifrat o problema ramasa nerezolvata timp de sase decenii Matematicieni din Marea Britanie si Statele Unite au descifrat o problema ramasa nerezolvata timp de sase decenii si au demonstrat ca numarul final din sirul de solutii ale ecuatiei cunoscute…

- Fostul presedinte din Zimbabwe Robert Mugabe, care a murit vineri la varsta de 95 de ani, a fost declarat "erou national", a anuntat seful statului Emmerson Mnangagwa, care i-a succedat in 2017 dupa ce armata l-a fortat sa se retraga, relateaza AFP, citata de Agerpres. Zanu-PF, partid aflat la putere…

