- Marea Britanie, SUA, UE și China au fost de acord ca inteligența artificiala reprezinta un risc potențial catastrofal pentru omenire, in prima declarație internaționala care abordeaza aceasta tehnologie in plina emergența.

- Concurența mare pe piața “inteligenței artificiale”. Chinezii de la Alibaba vin cu un upgrade pentru sistemul lor, pentru a provoca Microsoft și Amazon. Unitatea de cloud computing a gigantului tehnologic chinez Alibaba a dezvaluit cea mai recenta versiune a modelului sau de inteligența artificiala…

- Sunak a spus intr-un discurs ca inteligenta artificiala ”va aduce o transformare la fel de larga ca revolutia industriala, aparitia electricitatii sau nasterea internetului”, in timp ce a adaugat ca exista riscuri asociate acesteia. Premierul a spus ca inteligenta artificiala ar putea facilita construirea…

- Cercetatorii de la Google DeepMind au construit un program de inteligența artificiala care poate prezice daca milioane de mutații genetice sunt fie inofensive, fie susceptibile de a provoca boli, intr-un efort de a accelera cercetarea și diagnosticarea tulburarilor rare, conform The Guardian.

- Comunicat de la Biroul de presa al PE In cadrul dezbaterii anuale privind starea Uniunii Europene, deputații au dezbatut cu președinta von der Leyen despre activitatea Comisiei și planurile sale pana la alegerile din 2024. In deschiderea dezbaterii, președinta PE, Roberta Metsola, a declarat: „In prezent,…

- Barbatul, care are in jur de 20 de ani și care a fost arestat in luna martie impreuna cu o alta persoana, este cunoscut pentru ca deținea un permis de acces parlamentar, ceea ce ii permitea accesul neinsoțit intr-o mare parte din zona Westminster, potrivit The Guardian.Ambii au fost repusi in libertate,…

- Pacientii britanici care fac radioterapie vor avea parte, cel mai probabil, de un tratament realizat cu ajutorul AI, dupa ce mai multe tehnologii bazate pe inteligenta artificiala au primit recomandarea de a fi utilizate pentru prima data in Anglia, cu scopul de a veni in ajutorul medicilor din sistemul…

- Inteligența artificiala recomanda oamenilor rețete pentru gazul mortal de clor, sandviciuri cu otrava de furnici sau paine otravita!Un supermarket din Noua Zeelanda care experimenteaza utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera planuri de masa a vazut cum aplicația sa a produs cateva feluri…