- Spitalul Radauti are nevoie de personal, materiale sanitare si medicamente, in conditiile in care a devenit unitate de suport COVID-19. Managerul unitatii a cerut sprijin de la autoritati pentru suplimentarea personalului si fonduri pentru echipamente si medicamente.Managerul Spitalului Municipal…

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian.

- Un medic de urgența de la Spitalul Militar din Sibiu reclama faptul ca personalul medical nu are echipament de protecție și a avut deja contact cu un pacient confirmat cu noul virus la CT. Medicul spune ca managerul testeaza la 3 zile dupa itnernare, doar pacientul, nu și contacții.Medicul…

- Spiridon Dumitrescu, un specialist pneumolog din Calarași, are cateva recomandari pentru romani, in contextul raspandirii coronavirusului. „Boala extrem de rapid contagioasa cu masca de viroza banala și cu potențial evolutiv grav, mult peste ce am cunoscut pana acum. Nu are tratament certificat, nu…

- Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in depozite, centrele de distributie si pentru furnizarea la domiciliu a cumparaturilor. Totodata, gigantul din comertul electronic va majora salariile angajatilor din depozite si distributie cu 2 dolari/ora in SUA, 2 euro/ora in Europa si 2 lire/ora…

- Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Președintelui Romaniei Klaus Iohannis sa declare starea de urgența,…

- After-school-ul a primit o amenda de 2.500 de lei, insa nu este exclusa și o a doua sancțiune.„Am fost primul județ care a decis sa inchida unitațile de tip after school. La Comitetul Județean și la Comitetul Local pentru Situații de Urgența am decis sa suspendam aceste activitați. Este vorba despre…

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…