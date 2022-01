Marea Britanie spune că aprovizionează Ucraina cu arme antitanc pentru a se apăra în fața unei posibile invazii conduse de Rusia Marea Britanie a anunțat luni ca furnizeaza Ucrainei arme antitanc pentru a o ajuta sa se apere de o potențiala invazie, într-o confruntare cu Rusia, care a adunat trupe în apropierea graniței cu Ucraina, relateaza Reuters.

Țarile occidentale spun ca se tem ca Rusia pregatește un pretext pentru un nou asalt asupra Ucrainei, pe care a invadat-o în 2014.

Moscova neaga orice plan pentru un atac, dar a spus ca ar putea întreprinde acțiuni militare nespecificate daca Occidentul nu accepta o lista de cereri, inclusiv interzicerea Ucrainei de a adera vreodata la NATO. Discuțiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup bipartizan din Senatul Statelor Unite a promis luni, in timpul unei vizite la Kiev, solidaritate si furnizarea de arme, avertizandu-l in acelasi timp pe presedintele rus Vladimir Putin sa nu lanseze o noua ofensiva impotriva Ucrainei. Marea Britanie a anuntat la randul ei ca va furniza Ucrainei…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters . Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și…

- Presedintele rus Vladimir ”Putin vrea sa distruga Ucraina si sa restabileasca URSS”, denunta secretarul Consiliului National ucrainean de Securitate Oleksii Danilov, in toiul unor tensiuni cu Moscova, si da asigurari ca acest plan este sortit esecului, relateaza AFP. De peste o luna, Occidentul…

- Diplomatia belarusa a denuntat luni agresiunea asupra unora dintre reprezentantii sai diplomatici, dintre care unul a fost ranit, in apropiere de ambasada sa de la Londra, in Marea Britanie, afirmand ca suspectii sunt opozanti ai regimului, relateaza AFP. In Belarus se deruleaza o ampla represiune…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti ca bombardiere americane au simulat o lovitura nucleara asupra Rusiei din doua directii diferite la inceputul acestei luni, si s-a plans ca avioanele au ajuns la 20 km de frontiera rusa, relateaza Reuters. Acuzatia intervine intr-un…