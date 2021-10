Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Nicolae, patronul unei mici firme de transport international de marfa din Romania, criza de soferi din Marea Britanie ar putea fi exact ce ii trebuie pentru a-si tine firma pe linia de plutire, transmite Reuters. Marea Britanie are nevoie urgent de 100.000 de soferi de camion, rezultat…

- ANGAJARI masive in Marea Britanie: 10.500 de vize temporare de munca pentru soferi de TIR și procesatori de carne de pui ANGAJARI masive in Marea Britanie: 10.500 de vize temporare de munca pentru soferi de TIR și procesatori de carne de pui Marea Britanie va acorda 10.500 de vize temporare de munca…

- Vizele de urgența pentru strainii care vor sa lucreze in Marea Britanie ca șoferi de camion, pentru a face fața crizei carburanților, vor expira in ajunul Craciunului. Masura a fost criticata de industria transporturilor, care o compara cu incercarea de a stinge un incendiu cu un degetar, relateaza…

- Decizia Guvernului britanic de a emite 5.000 de vize temporare pentru soferii de camion din strainatate este doar o solutie pe termen scurt si nu va rezolva deficitul acut de soferi de camion, care risca sa perturbe activitatea comerciantilor înainte de Craciun, au avertizat sâmbata organizatiile…

- Doi șoferi romani de camion care lucreaza in Marea Britanie s-au luat la bataie la un gratar. Aceștia s-au ales cu rani grave la cap și la picioare, scrie ziarulromanesc.net. Victor Martari și...

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs.

- Ministrii britanici vor analiza o posibila relaxare a regulilor privind imigratia, adoptate dupa Brexit, in ideea de a ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lanturilor de supermarketuri.