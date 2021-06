Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a avertizat luni ca va trece la urmatoarea etapa a procesului judiciar lansat impotriva Londrei daca discutiile la nivel inalt din aceasta saptamana nu vor duce la solutii in disputa privind controalele frontaliere in Marea Irlandei, a relatat luni politico.eu. ''Uniunea…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul liderilor…

- ”UE se confrunta cu o foarte grava situatie epidemiologica si continua sa exporte volume importante catre tari” care produc produc propriul vaccin sau in care vaccinarea este mai avansata, a subliniat vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Valdis Dombrovskis. ”Am adoptat, asadar, doua ajustari ale…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, și Jean Castex, prim-ministrul francez s-au vaccinat vineri impotriva COVID-19 cu serul produs de Oxford și AstraZeneca. ”Nu am simtit practic nimic”, a declarat liderul in varsta de 56 de ani, care a fost vaccinat la Spitalul St. Thomas din Londra, unde a stat…

- Aceasta procedura ar putea sa conduca la aplicarea unei amenzi - dupa un an de zile. Pana atunci, cele doua parti ar putea negocia o solutie. Vicepresedintele Comisiei Europene (CE) insarcat cu relatiile cu Marea Britanie Maros Sefcovic i-a trimis o scrisoare omologului sau britanic David Frost, prin…