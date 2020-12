Recunoscand distanta dintre pozitiile lor, decizia liderilor de a relua discutiile care s-au blocat in trei dintre cele mai spinoase probleme sugereaza ca ambele parti inca mai cred ca pot asigura un acord care sa reglementeze relatii comerciale in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari pe an. Dar nu este clar daca vreuna dintre parti si-a schimbat pozitia pentru a permite un progres care s-a dovedit evaziv de cand Marea Britanie a parasit UE la 31 ianuarie si a intrat intr-o perioada de tranzitie, cu majoritatea regulilor neschimbate, se va incheia la sfarsitul acestui an. Intr-o declaratie…