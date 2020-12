Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit si Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, cu doar cateva zile inainte ca Londra sa iasa din piata unica a UE, relateaza surse europene citate de marile agentii internationale de presa.

- Regatul Unit și Uniunea Europeana au ajuns la un compromis in ce privește un acord comercial post-Brexit, iar de la 1 ianuarie țara va parasi, intr-un final, și piața unica și uniunea vamala. Brexit se finalizeaza, astfel, dupa peste patru ani.

- Potrivit ultimei propuneri, Marea Britanie este dispusa sa permita barcilor din UE sa pastreze doua treimi din captura de peste. Saptamana trecuta, Regatul Unit insista ca UE sa accepte sa pastreze 60% din captura. In ultimele zile, UE a oferit o reducere de 25% a capturii, pe parcursul unei perioade…

- Uniunea Europeana analizeaza o noua propunere a Marii Britanii privind drepturile de pescuit, in conditiile in care premierul britanic Boris Johnson incearca sa incheie un acord comercial in ceasul al 11-lea, potrivit Bloomberg. Potrivit ultimei propuneri, Marea Britanie este dispusa sa permita…

- Marea Britanie va continua negocierile pentru obtinerea unui eventual acord cu Uniunea Europeana pe tema relatiilor post-Brexit, dar "lucrurile par foarte dificile", a declarat vineri premierul Boris Johnson, informeaza Mediafax.ro. "In mod evident, pozitia Marii Britanii este intotdeauna…

- Marea Britanie si Statele Unite au semnat, miercuri, un acord referitor la procedurile vamale, pentru continuarea fluxului comercial intre cele doua tari, dupa ce britanicii se vor separa de Uniunea Europeana la sfarsitul acestui an, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. ”Acesta este un acord…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…

- Drepturile romanilor care locuiesc in Marea Britanie trebuie protejate, chiar și in cazul in care nu va exista un acord post-Brexit intre Uniunea Europeana și Regatul Unit ‼️Relația dintre Uniunea Europeana și Regatul Unit va reprezenta una din temele majore ale Consiliului European de saptamana viitoare.E…