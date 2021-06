Marea Britanie a condamnat miercuri seara decizia "perversa" a justitiei ruse, care a desemnat drept "extremiste" organizatiile care au conexiuni cu opozantul presedintelui Vladimir Putin aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, decizie ce deschide calea intensificarii represiunii impotriva sustinatorilor opozantului rus, informeaza AFP. "Este vorba de inca un atac kafkian la adresa celor care se ridica impotriva coruptiei si in favoarea unor societati deschise, precum si o incercare deliberata de a scoate efectiv in afara legii opozitia reala din Rusia", a declarat intr-un comunicat de presa ministrul…