- Sefa diplomatiei britanice Liz Truss a pledat vineri pentru ca "mai multe arme" sa fie livrate Ucrainei pentru a face fata Rusiei, impotriva careia a cerut totodata introducerea de noi sanctiuni, informeaza AFP si Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Darea pe fața a esenței regimului Putin in urma invaziei militare in Ucraina și a atrocitaților impotriva populației civile, comise in aceasta țara, au determinat multe state ale lumii sa-și revada relația cu Rusia. Un stat paria[ 1 ], cum a ajuns sa fie astazi Federația Rusa sub bata lui Putin, este…

- ”Este responsabilitatea Marii Britanii si a aliatilor nostri, si asta am discutat cu Dmitro astazi, sa ne intensificam sprijinul pentru curajosii nostri prieteni ucraineni. Acest lucru inseamna mai mult armament si mai multe sanctiuni. Putin trebuie sa piarda in Ucraina”, a afirmat Truss. Sefa diplomatiei…

- Germania a anuntat, astazi, ca Occidentul va fi de acord sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei in urmatoarele zile, dupa ce Ucraina a acuzat forțele rusești de crime de razboi in apropiere de Kiev, sporind astfel presiunea economica deja mare asupra Rusiei, noteaza Reuters. Economia Rusiei se confrunta…

- Mișcarile unitatilor militare rusești din ultimele zile se afla in atenția autoritaților de la Londra, care sunt foarte atente la acțiunile conducerii de la Kremlin. Vicepremierul Dominic Raab, de exemplu, se arata sceptic cu privire la orice promisiune vine de la Moscova in privinta Ucrainei si spune…

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- „La ora atuala exista rachete balisitice intercontinentale, dar și cele cu raza medie. In prezent, nu este acceptat un atac nuclear. Nu poți sa fii rus, in Federația Rusa, și sa omori ruși in Ucraina. Cred ca este mai degraba o presiune asupra delegației ucrainene de la Belarus. Aceste rachete sunt…