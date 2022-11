Stiri pe aceeasi tema

Marea Britanie și Franța se afla in fazele finale inainte de a conveni asupra unui nou acord privind reducerea numarului de migranți care traverseaza ilegal Canalul Manecii, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Rishi Sunak, informeaza Reuters, citata de Rador.

Germania a primit joi primele livrari directe de gaze din Franța prin intermediul unei legaturi de gazoduct, in cadrul unui acord menit sa ajute ambele țari sa faca fața problemelor actuale de aprovizionare cu energie, a declarat operatorul francez de rețea GRTgaz, informeaza Reuters.

Grupul italian Eni a anuntat ca in acest weekend nu va primi gazele comandate grupului rus Gazprom si ca situatia va continua probabil si luni, desi cele doua companii au spus ca lucreaza pentru a remedia situatia, transmite Reuters.

Norvegia va primi ajutor de la Marea Britanie, Germania si Franta pentru a patrula marile din jurul platformelor sale de petrol si gaze, pe fondul suspiciunii scurgerile din conductele Nord Stream de la inceputul acestei saptamani au fost provocate de sabotaje, a declarat vineri prim-ministrul Norvegiei,

Romania și Franța au semnat luni, la Paris, un acord in domeniul transporturilor prin care se angajeaza sa sprijine și mai mult exportul de cereale ucrainene catre țarile care au nevoie.

In cea de-a șaptea luna a invaziei Rusiei in Ucraina, guvernele francez și roman au semnat un acord care ar permite exportul mai multor cereale din Ucraina in Europa și nu numai, a declarat ministrul Transporturilor din Franța, Clement Bon.

Institutul Francez din Romania a initiat „Musiques Creatives de France", un proiect dedicat creatiei muzicale din Franta de azi, intre 28 septembrie si 15 noiembrie, potrivit news.ro.

Franta se pregateste sa reactiveze o conducta dezafectata in departamentul nord-estic Moselle, construita initial pentru a transporta fluxurile din estul in vestul tarii, cu scopul de a livra gaze Germaniei in cadrul unui acord energetic dezvaluit de presedintele Emmanuel Macron, potrivit oficialilor