Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a castigat un contract in valoare de mai multe milioane de dolari cu Agentia Spatiala Europeana (ESA) in virtutea caruia va construi un vehicul spatial cu misiunea de a aduce pe Terra primele mostre prelevate vreodata de pe suprafata planetei Marte, informeaza Xinhua. Sam…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi într-un summit la Bruxelles, sub presiunea de a arata progrese în dezbaterea de durata din blocul comunitar asupra migratiei, în contextul în care schimbarile politice din Germania si

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana.

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana. - continua -

- Politico.eu sustine ca Liviu Dragnea, desi nu este prim-ministru, este liderul de facto al Romaniei, la fel ca Jaroslaw Kaczynski in Polonia si ca exista temeri la Bruxelles ca presedintele PSD duce Romania in aceeasi directie "iliberala" a Poloniei si Ungariei. Editia de Europa a Politico…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Istoricul Ioan Scurtu, membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES, ca, in Anul Centenar, "nu se face nimic" la nivel central pentru marcarea Marii Uniri "asa cum se cuvine" si ca acest eveniment nici nu ocupa un loc semnificativ in manualele scolare.…

- Guvernul a adoptat, astazi, proiectul de lege privind Strategia de Dezvoltare a Romaniei pana in anul 2040, care va cuprinde obiectivele propuse a fi realizate pe termen lung, liniile directoare cu privire la dezvoltarea economico-sociala si setul de politici publice strategice ce ar trebui implementate.Strategia…