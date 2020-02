Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie sfideaza Brexitul. Ecomonia a crescut peste așteptari in 2019, deși in ultimele trei luni a stagnat Economia britanica a urcat cu 1,4% in 2019, dupa un avans de 1,3% in 2018, o performanta peste estimarile analistilor, determinata in mare parte de revizuirea in crestere a datelor trimestriale.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, 7 februarie, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, penntru a discuta bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. "Intalnirea face parte din seria de reuniuni pe care Președintele Consiliului European, Charles Michel,…

- Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat anul trecut un avans de 6,1%, cel mai slab ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, pe fondul razboiului comercial cu SUA, iar in acest an sunt asteptate noi masuri de stimulare destinate sa evite o incetinire si mai grava, transmite Reuters.…

- Wu Huaya a a murit la inceputul saptamanii la un spital din orașul Tongren, informeaza CNN. Fata era studenta la Colegiul Forerunner Guizhou. Wu era orfana si locuia cu fratele ei mai mic. Cei doi au supravietuit datorita unui program de asigurari sociale (43,50 dolari pe luna). Pentru ca fratele…

- Activitatile industriei prelucratoare americane au inregistrat in decembrie cea mai mare scadere din ultimii peste 10 ani, din cauza efectului negativ al razboiului comercial dintre Statele Unite si China asupra productiei, comenzilor si fortei de munca, dar mult-asteptatul acord comercial dintre…

- Președintele SUA Donald Trump l-a catalogat miercuri pe premierul canadian Justin Trudeau drept ”un ipocrit” și a plecat mai repede de la summitul NATO de la Londra, noteaza Haaretz.Donald Trump a declarat presei ca l-a criticat direct pe premierul canadian Justin Trudeau pentru faptul ca țara acestuia…

- Cum explica ministrul Finanțelor deprecierea leului fața de euro pana la un nou minim istoric Miscarile pe cursul leu/euro de joi nu au fost foarte mari, in conditiile care acestea depind foarte mult de contextul international, a declarat ministrul Finantelor, Florin Citu. Ministrul a precizat, totodată,…

- ​Comparativ cu trimestrul al doilea din acest an, avansul economiei românești din aceasta toamna a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,6% . Fata de acelasi trimestru din anul 2018, PIB-ul a înregistrat o crestere cu 3,0%, iar pe primele 9 luni din 2019 fața de aceeași perioada din…