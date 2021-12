Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Liz Truss va prelua conducerea negocierilor cu UE privind relatia post-Brexit, dupa demisia ministrului pentru Brexit, David Frost, a anuntat duminica Downing Street, transmit agentiile internationale de presa. Truss isi va pastra concomitent portofoliul Externelor,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris…

- Confruntat cu un focar de contaminari legat de varianta Omicron, Regatul Unit a inregistrat joi 88.376 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, pentru a doua zi consecutiv, relateaza Agerpres.Tara - una dintre cele mai afectate din Europa de COVID -19 cu 146.937 de…

- Inca 78.610 cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Marea Britanie, cu circa 10.000 mai multe fata de ultimul record zilnic, inregistrat in ianuarie, relateaza Reuters.Directoarea executiva Agentiei de Securitate Sanitara (UK Health Security Agency), Jenny Harries, a atras mai…

- Detectata in Marea Britanie in urma cu puțin peste doua saptamani, se așteapta ca Omicron sa fie varianta dominanta in cateva zile, potrivit guvernului britanic. Londra vrea sa ofere o a treia doza de vaccin anti-Covid-19 tuturor adulților pana la sfarșitul lunii decembrie, pentru a opri acest val,…

- Premierul britanic Boris Johnson a impus miercuri restricții mai dure pentru combaterea Omicron, in Anglia. Acesta le-a cerut oamenilor sa lucreze de acasa, sa poarte maști in locuri publice și sa foloseasca certificatul Covid. Numit „ Plan ul B”, pentru a incetini raspandirea variantei de coronavirus…

- Executivul UE a declarat ca masurile ar putea reduce la jumatate documentele vamale si ar putea reduce cu 80% controalele la carne, lactate si alte produse alimentare care vin in Irlanda de Nord din Marea Britanie. Noile norme UE ar asigura ca fluxul de medicamente, in special genericele, sa nu fie…