- Gabriela Cristea și-a deschis din nou sufletul in fața fanilor și a vorbit despre amanunte mai puțin cunoscute din viața partenerului sau. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a dezvaluit faptul ca Tavi Clonda se confrunta cu unele probleme de sanatate, motiv pentru care a luat o decizie inedita. Iata…

- In aceasta dimineața a fost inregistrata cea mai scazuta temperatura din ultimele doua decenii in Marea Britanie. S-au inregistrat minus 22,9 de grade Celsius in mai multe zone din Scotia, a informat Serviciului National de Meteorologie (Met Office) citat de EFE. Potrivit Met Office este vorba de cea…

- Cantaretul Elton John și actorul Michael Caine sunt protagonistii unui clip menit sa incurajeze britanicii sa se vaccineze impotriva COVID-19, in timp ce Marea Britanie pregateste extinderea campaniei de vaccinare, transmite CNN.Serviciul Britanic de Sanatate (NHS) precizeaza ca cele doua vedete internationale…

- Suedia inregistreaza o transmitere crescuta a variantei britanice a coronavirusului, 11% dintre testele pozitive recente indicand aceasta mutatie, considerata mai contagioasa, a comunicat marti Agentia de sanatate publica, potrivit Reuters ."Avem o raspandire a acestei variante și nu este legata doar…

- O batrana din Surbiton, sud-vestul Londrei, a avut parte de o intamplare uluitoare. Femeia, care are 92 de ani, a fost injectata cu un vaccin anti-COVID fals. Pentru serul respectiv, aceasta a platit 160 de lire sterline, informeaza BBC.Nefericitul eveniment a avut loc in dupa-amiaza zilei de 30 decembrie.…

- Marea Britanie a raportat luni aproape 41.400 de noi cazuri de coronavirus, un numar fara precedent de la inceputul pandemiei, informeaza The Guardian. Este pentru prima data cand numarul de infectari zilnice depașește pragul de 40.000, arata sursa citata. ”Nivelul ridicat de infecții este din ce in…