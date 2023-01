Stiri pe aceeasi tema

- Goldman Sachs a prognozat in previziunile sale pentru 2023 o scadere de 1,2% a PIB-ului real al Regatului Unit in cursul acestui an, cu mult sub toate celelalte economii majore din G-10 (Grupul celor zece).Scaderea va fi urmata de o expansiune de 0,9% in 2024, anticipeaza banca.Declinul plaseaza Marea…

- Polonia este pregatita pentru o interdictie a vanzarilor de petrol impusa de Rusia acelor tari care au implementat un plafon de pret pentru titeiului rusesc, a declarat joi Anna Moskwa, ministrul Mediului din Polonia, tara care si-a redus importurile de petrol din Rusia si in paralel a incheiat acorduri…

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declansa o incetinire brusca, Europa fiind cel mai puternic afectata, a spus OCDE, adaugand ca combaterea inflatiei ar trebui sa fie prioritatea principala a factorilor de decizie, transmite…

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declanșa o incetinire brusca a creșterii economice, Europa fiind cea mai vulnerabila economiv, a spus Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, noteaza Reuters . Organismul a…