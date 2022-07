Stiri pe aceeasi tema

- Met Office, serviciul meteorologic din Marea Britanie, a declarat vineri stare de urgenta nationala si a emis o avertizare de 39; 39;caldura extrema 39; 39; pentru anumite regiuni din Anglia valabila luni si marti saptamana viitoare, cand temperaturile ar putea atinge maxime record, informeaza Reuters.…

- Iunie 2022 a ocupat locul al treilea in clasamentul celor mai calduroase luni iunie inregistrate pana in prezent pe plan global, potrivit datelor publicate joi de serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, informeaza AFP.Iunie 2019 si 2021 au ocupat primul, respectiv locul al doilea…

- In Vigo, oraș in Spania (nord-vest), urinatul pe plaja poate fi costisitor. Luna aceasta, municipalitatea a publicat un nou regulament. Oricine va fi prins urinand pe nisip sau in mare va fi amendat cu 750 de euro, relateaza postul local de televiziune Antena 3, preluat de Ouest-France. Greu de prins…

- David Popovici, la doar 17 ani, a devenit primul campion mondial la natație in bazin mare din istoria Romaniei! David Popovici e primul campion mondial la natație din istoria Romaniei Calificat in finala cu cel mai bun timp, 1:44.40, care a consemnat și un record la juniori, David Popovici s-a intrecut…

- Sindicatul feroviar RMT a anuntat, de asemenea, o noua greva de 24 de ore in metroul londonez pe 21 iunie, pe langa o greva de o zi care a avut loc saptamana aceasta, care a impiedicat in mare masura activitatea in capitala si alte zile de greva din martie. Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid,…

- Bosnia și Romania se intalnesc marți, de la ora 21:45, in al doilea meci al grupei din Liga Națiunilor. Dupa prima runda, „tricolorii” ocupa ultima poziție. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. MuntenegruBosnia - Romania e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- Marea Britanie intenționeaza sa expulzeze migranții ilegali in Rwanda, de la jumatatea lunii iunie. Anunțul face parte din strategia guvernamentala de reformare a „sistemului de azil stricat și de distrugere a modelului de afaceri al traficanților de migranți”. Este un plan extrem de controversat. Guvernul…

- Antena 1 va produce, in aceasta vara, show-ul America Express, care inlocuieste Asia Express. Emisiunea va fi difuzata in toamna. Concurentii vor trece prin cele mai grele probe prin Mexic, Guatemala și Columbia. Noul sezon al emisiunii America Express vine cu multe surprize pentru fani, dar si pentru…