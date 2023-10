Sefii serviciilor de informatii britanice iau in considerare posibilitatea de a pune Marea Britanie in stare de alerta maxima in cazul unui atac terorist, in contextul in care tensiunile cresc in intreaga lume dupa izbucnirea razboiului dintre Hamas si Israel, scrie Politico.

Potrivit unor persoane familiarizate cu aceasta chestiune, oficialii analizeaza daca sa ridice nivelul de alerta terorista al guvernului la "critic", starea maxima de vigilenta.

Nivelul actual este stabilit la "substantial", ceea ce inseamna ca un atac este "probabil", conform definitiilor guvernului. Ridicarea acestuia…