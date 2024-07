Stiri pe aceeasi tema

- Sondajele din Marea Britanie indica un dezastru electoral pentru conservatorii premierului Rishi Sunak in alegerile din 4 iulie. Specialistii folosesc termenul „extinctie electorala” si spun ca partidul de la guvernare ar putea avea cel mai prost rezultat din istorie.

- Trei sondaje de opinie britanice, publicate sambata seara, au prezentat o imagine sumbra pentru Partidul Conservator al prim-ministrului Rishi Sunak, iar un sondaj a avertizat ca partidul se confrunta cu ”extinctia electorala” la alegerile din 4 iulie, transmite Reuters.

- Partidul Conservator al premierului britanic Rishi Sunak este devansat pentru prima oara intr-un sondaj de catre Partidul Reform UK (antimigratie) al lui Nigel Farage, iar Institutul YouGov vorbește de un ”cutremur” pe scena poliica din Regatul Unit, chiar și in condițiile unui scor strans intre cele…

- Partidul Conservator al Marii Britanii va introduce serviciul național obligatoriu pentru tinerii de 18 ani daca va caștiga alegerile naționale din 4 iulie, inclusiv participarea militara sau comunitara, a declarat duminica prim-ministrul Rishi Sunak, potrivit CNN . Tinerii adulți vor putea alege intre…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat, miercuri, 22 mai, alegeri legislative la 4 iulie, punand astfel capat multor luni de speculatii pe tema datei acestui scrutin in care opozitia laburista este larg favorita, relateaza AFP, citata de News.ro.Acest scrutin era asteptat initial in toamna, insa va…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a convocat alegeri generale pentru 4 iulie, un pariu al liderului britanic pentru a uni Partidul Conservator, in contextul in care sondajele arata ca acesta este cu mult in urma opoziției laburiste.