Marea Britanie va propune NATO o desfasurare „majora” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca raspuns la mișcarile de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sambata, Guvernul de la Londra. „Am ordonat forțelor noastre armate sa se pregateasca de o desfașurare in Europa saptamana viitoare, asigurandu-ne ca suntem capabili sa ne sprijinim aliații […] The post Marea Britanie se pregatește de o desfasurare „majora” de trupe in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .