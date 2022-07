Marea Britanie se confruntă cu ”cea mai gravă criză a forței de muncă din istoria” sistemului național de sănătate Numarul mare de locuri neocupate in sistemul de sanatate britanic (n.r. NHS- national health service) reprezinta un serios risc pentru siguranța pacienților, se precizeaza intr-un raport al parlamentarilor, transmite BBC. Astfel, Anglia are un deficit de 12.000 de medici și de 50.000 de asistente și moașe, fiind ”cea mai grava criza a forței de munca din istoria NHS”, scrie BBC. Aceasta realitate reprezinta o amenințare in privința abordarii cazurilor medicale restante in urma pandemiei Covid. Fostul secretar al Sanatații Jeremy Hunt, care prezideaza comisia speciala de sanatate și asistența sociala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

