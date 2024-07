Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a comis o noua gafa in aceasta saptamana, in contextul ingrijorarii din ultima vreme privind starea sa. Biden a luat marti cuvantul intr-un centru de Operatiuni de Urgenta, la Washington, pentru a vorbi despre conditiile meteorologice din SUA. In timpul discursului, Joe Biden …

- Președintele american Joe Biden a criticat luni hotararea Curții Supreme a Statelor Unite de a-i acorda predecesorului sau, Donald Trump, imunitate extinsa impotriva acuzațiilor penale conform carora a incercat sa anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. E un „precedent periculos” care…

- Joe Biden l-a numit pentru prima data „delincvent” pe contracandidatul sau Donald Trump dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican, transmite AFP. „Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte care este un…

- Președintele american Joe Biden permite Ucrainei permisiunea de a folosi arme furnizate de americani pentru a lovi ținte in Rusia, dar numai in apropierea regiunii Harkov, spun oficialii americani.Unul a declarat pentru BBC News ca echipa sa a fost direcționata sa se asigure ca Ucraina este capabila…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca este nevoie de un angajament mult mai ferm pentru Flancul Estic al NATO, pentru aparare, dar si pentru descurajare, potrivit agerpres.ro. Seful statului roman a avut o intrevedere, la Casa Alba, cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla, timp de doua zile, intr-o vizita de lucru la Washington, prilej cu care va fi primit, marti, la Casa Alba, de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden.

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla, timp de doua zile, intr o vizita de lucru la Washington, prilej cu care va fi primit, marti, la Casa Alba, de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis AGERPRES, cu acest prilej…