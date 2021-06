Marea Britanie scoate Portugalia de pe 'lista verde', din cauza variantelor coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor si zonelor considerate cu risc epidemiologic. Conform noului mod de incadrare, tarile sunt trecute in functie de incidenta in zona rosie, galbena sau verde. Raed Arafat, a anunțat ca Marea Britanie a fost inclusa in zona galbena…

- Ca urmare a raspandirii variantei indiene a coronavirusului pe teritoriul sau, Marea Britanie va fi clasificata de duminica drept zona de mutatie a variantelor de catre Germania, a anuntat, vineri, institutul de sanatate Robert Koch.

- Numarul cazurilor de COVID-19 cu "varianta indiana" a coronavirusului confirmate in Marea Britanie a ajuns la 2.323, iar aceasta varianta a devenit deja dominanta in orasele Bolton si Blackburn with Darwen, ambele in nord-vestul Angliei, unde au fost confirmate 483 de cazuri, a declarat luni ministrul…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, vineri, ca varianta indiana a coronavirusului are potentialul sa perturbe programul de relaxare a restrictiilor din Marea Britanie, transmite Reuters. Marea Britanie va accelera administrarea celei de-a doua doza de vaccin pentru Covid-19 persoanelor…

- Germania a reinclus vineri Marea Britanie pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, in urma informatiilor despre extinderea variantei indiene a coronavirusului in aceasta tara, in timp ce premierul britanic Boris Johnson a atentionat ca aceasta varianta risca sa perturbe procesul de relaxare…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…

- Islanda îsi va deschide saptamâna aceasta granitele pentru toti vizitatorii care au fost vaccinati anti-COVID19, fara testare obligatorie sau carantina, anunța Reuters.„Guvernul islandez a anuntat ca toti cei care sunt complet vaccinati împotriva COVID-19 vor putea calatori…