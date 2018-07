Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care emigreaza in Marea Britanie a scazut, ca efect al Brexit-ului. Astfel, in 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- Înmatricularile de autovehicule noi au crescut cu 29,3% în România, în primele 5 luni din 2018, perioada în care creșterea înmatricularilor din UE a fost, pe medie, de 2,4%, arata datele publicate vineri de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile - ACEA.…

- In anul 2017 fata de anul precedent efectivele de ovine si caprine au crescut, iar efectivele de bovine, de porcine si de pasari au scazut, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. • Romania, in anul 2017, a ocupat locul patru la efectivele de ovine si caprine…

- Facebook face sondaje in cinci state europene pentru a afla in ce surse de știri au incredere oamenii.Utilizatorii retelei de socializare din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Spania vor primi un chestionar simplu.

- Romania va fi reprezentata de trupa The Humans Eurovision Song Contest 2018 debuteaza marti seara, la Lisabona, iar concursul, aflat la cea de-a 63-a editie, va fi difuzat in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International si online, pe TVR+, de la ora 22.00. Marti seara, artisti din 19 tari vor urca pe…

- In 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Romania a avut, cu 28,6%, a doua cea mai mare crestere a inregistrarilor de masini noi in Europa, in primul trimestru, dupa Ungaria (29,8%), numarul automobilelor crescand de la 22.276 in primul trimestru din 2017 la 28.643 in T1 2018, arata datele European Automobile Manufacturers Association-ACEA.…