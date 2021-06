Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatații Matt Hancock a demisionat astazi, la o zi dupa ce s-a scuzat pentru ca a incalcat regulile anti-COVID-19, dupa ce tabloidul The Sun a publicat mai multe capturi de pe camerele de supraveghere in care demnitarul era vazut cu

