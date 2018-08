Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a anuntat, miercuri, ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritatile britanice cred ca au reusit sa-i identifice pe presupusii autori ai atacului neurotoxic de la Salisbury, in urma caruia fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost raniti, a declarat o sursa familiara cu investigatia, potrivit presei britanice,citate de agentia Reuters.

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…