Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va creste salariul minim cu aproape 10%Salariul minim in Marea Britanie va creste din aprilie 2024 cu 9,8%, la 11,44 lire sterline (14,26 dolari) pe ora, fiind una din cele mai ridicate cresteri ca procent din veniturile medii in randul economiilor dezvoltate, transmite Reuters, conform…

- Risipa bugetara, privilegiile fiscale, colectarea slaba, evaziunea fiscala ridicata și alte cauze necunoscute inca au condus la scaparea de sub control a deficitului bugetar, care probabil ca va depași in acest an 6% din P.I.B. fața de 4,4% cat a fost asumat, rezultand o suma neacoperita de 6 miliarde…

- Franta, Germania si Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui sa fie reglementata inteligenta artificiala, potrivit unui document comun vazut de Reuters, ceea ce ar urma sa accelereze negocierile la nivel european.Cele trei guverne sustin angajamente care sunt voluntare, dar…

- Ungaria va majora de luna viitoare salariul minim cu 15%. Majorarea este cu 5% mai mare decat in RomaniaGuvernul Ungariei va majora de luna viitoare salariul minim cu 15%, la 266.800 forinti (709 euro), in timp ce in cazul absolventilor de studii superioare salariul minim urca cu 10%, la 326.000…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va conveni joi initiative bilaterale cu Belgia, Bulgaria si Serbia vizand combaterea crimei organizate legate de migratia ilegala, a informat biroul sau de la Londra, potrivit Reuters.La un summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) la Granada, in Spania, Sunak…

- Este 1 octombrie: De astazi CREȘTE salariul minim. Cați bani vor primi in plus angajații Salariul minim brut se majoreaza la 3.300 de lei de astazi, 1 octombrie. Creșterea neta ar urma sa fie de 181 de lei, potrivit ultimelor informații furnizate de Ministerul Muncii și nu de 83 de lei, așa cum anunțase…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat ca salariul minim net ar urma sa creasca cu 181 de lei, potrivit ultimelor informații furnizate de Ministerul Muncii, și nu cu 83 de lei, așa cum anunțase anterior Ministerul Finanțelor.

- Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru un razboi lung in Ucraina si pentru a face fata unei Rusii din ce in ce mai ostile chiar si dupa ce acesta se va termina, a declarat miercuri, 13 septembrie, seful Statului Major General al armatei cehe, Karel Rehka, in cadrul unui interviu pentru Reuters…