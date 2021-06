Marea Britanie s-ar putea confrunta cu lipsa unor alimente în magazine, din cauza unui deficit uriaş de şoferi de camioane Intr-o scrisoare trimisa prim-ministrului Boris Johnson pe 23 iunie, acestia au solicitat interventia sa personala pentru a permite accesul la forta de munca europeana prin introducerea vizelor de lucrator temporar pentru soferii de vehicule de mare tonaj si adaugarea acestora la o lista de locuri de munca neocupate. Acestia au avertizat ca, fara ajutorul guvernului, lanturile critice de aprovizionare ale Marii Britanii risca ”esecul la un nivel fara precedent si de neimaginat”. “Supermarketurile raporteaza deja ca nu primesc stocurile de alimente asteptate si, ca rezultat, exista o pierdere considerabila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

