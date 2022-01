Marea Britanie a facut acuzatia sambata seara, spunand, de asemenea, ca ofiterii de informatii rusi au fost in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru o invazie. Ministerul rus de Externe a respins comentariile drept ”dezinformare”, acuzand Marea Britanie si alianta militara transatlantica NATO de ”escaladarea tensiunilor” referitoare la Ucraina. Mihailo Podoliak, un consilier ucrainean al biroului prezidential, a spus ca acuzatiile ar trebui luate in serios. ”Vor fi consecinte foarte grave daca Rusia va face aceasta miscare de a incerca sa invadeze, dar si…