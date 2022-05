Marea Britanie: Rusia foloseşte o fabrică de troli pentru a răspândi dezinformarea despre războiul din Ucraina Ministerul britanic de Externe a declarat duminica ca Rusia foloseste o fabrica de troli pentru a raspandi dezinformarea despre razboiul din Ucraina pe retelele de socializare si pentru a viza politicienii din mai multe tari, inclusiv Marea Britanie si Africa de Sud, transmite Reuters. Marea Britanie a citat cercetari efectuate de experti, finantate de Regatul Unit, pe care nu le-a publicat. Cercetarea a dezvaluit modul in care campania de dezinformare a Kremlinului a fost conceputa pentru a manipula opinia publica internationala despre invazia Rusiei in Ucraina, pentru a spori sprijinul pentru… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

