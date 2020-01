Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali britanici in domeniul securitatii cibernetice investigheaza daca documentele comerciale dintre Statele Unite si Marea Britanie care au fost publicate recent pe internet, inaintea alegerilor generale de joi, au fost obtinute prin hacking sau au fost divulgate, au declarat doui surse apropiate…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru urmatoarea etapa a ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, însa risca sa aiba probleme interne din cauza negocierilor comerciale cu aceasta, a declarat Charles Michel, președintele ales al Consiliului European, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.Într-unul…

- Scriitorul britanic Lee Child, creatorul seriei thriller ''Jack Reacher'', a declarat ca aplica pentru un pasaport irlandez din cauza Brexitului, informeaza luni Press Association. Lee Child, pe numele real James Grant, traieste in Marea Britanie dar si in Statele Unite si are dreptul…

- Donald Trump "ar vrea un acord comercial cu Marea Britanie, dar suntem preocupati de unele reglementari UE, de unele prevederi. Vom vedea cum evolueaza", a declarat Larry Kudlow pentru Fox Business Network. Unele aspecte ale Acordului Brexit negociat de Guvernul Boris Johnson cu Uniunea Europeana…

- Unele aspecte ale Acordului Brexit negociat de Guvernul Boris Johnson cu Uniunea Europeana ar afecta viitoarele relatii comerciale dintre Marea Britanie si Statele Unite, a afirmat joi seara presedintele american, Donald Trump, anunța MEDIAFAX.

- Aflat in centrul tensiunilor comerciale, in special intre SUA și China, sectorul agroalimentar global este afectat de scaderea prețurilor produselor agroalimentare de baza, cum ar fi boabele de soia. In acest context, Coface a realizat o analiza aprofundata a tendințelor viitoare de pe aceasta piața.…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a transmis miercuri omologului sau american, Donald Trump, ca spera ca cele doua state sa poata coopera pe probleme comerciale pentru a evita impunerea unor tarife de retorsiune, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Discutia se va concentra cel putin…