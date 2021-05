Cantaretul britanic Paul McCartney are numeroase hituri, a primit numeroase premii si chiar distinctia de cavaler din partea Coroanei Britanice. Acum, fostul component al legendarei trupe The Beatles poate adauga un set personalizat de timbre la lunga sa lista de distinctii, noteaza Reuters. Royal Mail a anuntat joi ca va emite un set de 12 timbre care il infatiseaza pe McCartney si munca sa, precizand ca doreste sa aduca astfel un omagiu "unuia dintre cei mai emblematici si trainici muzicieni din toate timpurile". Foto: (c) Royal Mail/MPL Communications Ltd/Handout via REUTERS Opt timbre vor…