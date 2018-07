Marea Britanie: Romanul care s-a luptat cu teroristii va fi decorat de regina Elisabeta a II-a

Stiri pe aceeasi tema

- Brutarul roman Florin Morariu a infruntat teroriștii inarmați cu cuțite care taiau lumea pe strada acum mai bine de un an, in iunie 2017, in timpul atacului din London Bridge. Florin era de serviciu la brutarie in acea seara și a luat doua navete de paine in maini, cand a vazut ce se intampla. A…

- Brutarul roman care a infruntat teroriștii din London Bridge cu navetele de paine va fi decorat de Regina Angliei. Ieșeanul Florin Morariu va primi o distincție, dupa ce premierul Theresa May a facut propunere...

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica. Presedintele american, care…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP, conform…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. …

- Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite. Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.…

- Florin Morariu, cel care in timpul atacului din 3 iunie anul trecut a ajutat mai multi oameni sa se ascunda in brutaria sa iar apoi a dat singur piept cu cei trei atacatori inarmati cu cutite, denumit „eroul cu facalet", a afirmat ca de atunci a suferit de sindromul post traumatic (PTSD) si ca se…

- Florin Morariu, eroul atacului de la London Bridge, spune ca se simte abandonat și sufera de stres post-traumatic dupa atentatul terorist la care a fost martor anul trecut, scrie BBC News. Brutarul roman care s-a luptat cu trei teroriști și i-a imobilizat in timpul atacului de la London Bridge, a declarat…