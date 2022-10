Stiri pe aceeasi tema

- Marea batalie pentru postul de sef al Partidului Conservator si, automat, de premier al Regatului Britanic, se va da, cel mai probabil, intre fostul ministru de finante, Rishi Sunak, si fostul premier Boris Johnson.

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat astazi ca nu va intra in competitia din interiorul Partidului Conservator pentru desemnarea unui inlocuitor al premierului demisionar Liz Truss si ca inclina sa-l sprijine in aceasta cursa pe fostul premier, Boris Johnson.

- Fostul premier Boris Johnson, care a fost fortat sa demisioneze dupa o serie de scandaluri, ar vrea sa candideze din nou pentru pozitia de lider al Partidului Conservator si de premier, dar un coleg a catalogat initiativa drept „fantezie”. Boris Johnson considera ca revenirea in centrul scenei politice…

- Jeremy Hunt, in varsta de 55 de ani, un fost ministru de Externe si al Sanatatii, a candidat in aceasta vara la succesiunea lui Boris Johnson, in postul de premier, dupa care l-a sustinut pe Rishi Sunak impotriva lui Liz Truss. El urmeaza sa fie al patrulea ministru al Finantelor din 2022. ”Cancelarul”…

- Marea Britanie va avea de marți un nou premier. Liz Truss, ministru de externe in cabinetul lui Boris Johnson, a fost aleasa in fruntea Partidului Conservator, care deține majoritatea in Parlament, ceea ce inseamna, conform tradiției, ca ea va deveni noul șef al guvernului de la Londra. Ca politician,…

- In Marea Britanie numele viitorului premier va fi aflat azi, dupa anuntul oficial privind rezultatele alegerilor interne pentru conducerea Partidului Conservator. Favorita este Liz Truss, ministrul de externe al fostului premier si lider conservator Boris Johnson. Ea a obtinut cele mai multe voturi,…

- Indicele preturilor de consum a crescut cu 10,1% in termeni anuali, potrivit estimarilor publicate miercuri de Oficiul National de Statistica, fiind peste prognoza de consens a Analistilor intervievati de Reuters, de 9,8%, si in crestere de la 9,4% in iunie. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele,…

- Membrii Partidului Conservator incep sa voteze prin corespondenta, saptamana aceasta, succesorul sau succesoarea lui Boris Johnson la sefia formatiunii, intre Liz Truss, favorita in sondaje, si Rishi Sunak, pana la 2 septembrie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…