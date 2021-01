Stiri pe aceeasi tema

- Datele de pana acum sustin decizia Marii Britanii de a amana pana in a 12-a saptamana administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer, a afirmat joi ministrul Sanatatii Matt Hancock in parlament, transmite Reuters, potrivit Mediafax.

- Datele de pana acum sustin decizia Marii Britanii de a amana pana in a 12-a saptamana administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer, a afirmat joi ministrul sanatatii Matt Hancock in parlament, anuntand ca detalii privind eficacitatea vaccinarii, stranse in campania de imunizare, vor fi facute…

- Marea Britanie a vaccinat pana acum aproximativ doua milioane de persoane impotriva Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a afirmat Hancock la…

- Se cauta soluții de catre compania farmaceutica germana BioNTech, impreuna cu partenerul ei american Pfizer pentru sporirea productiei vaccinului lor impotriva COVID-19, dar avertizeaza ca ar putea exista sincope in aprovizionare pana cand vor fi autorizate si alte vaccinuri, relateaza agentia Reuters.…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat, luni, ministrul britanic…

- Canada a anuntat miercuri ca a aprobat primul vaccin contra Covid-19, permitand livrarea si administrarea in tara, anunta Reuters. Canada este a treia tara dupa Marea Britanie si Bahrain care da unda verde vaccinului produs de Pfizer/ BioNTech. „Aprobarea vaccinului este sustinut de…

- Grupul american Pfizer a solicitat autorizarea de urgenta a vaccinului sau pentru COVID-19 in India, a declarat un consultant guvernamental in domeniul sanatatii din tara cu al doilea mare numar de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial, transmite Reuters, citata de news.ro.Pfizer, al carui vaccin…

- Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord aproba folosirea vaccinului anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Marea Britanie marcheaza astfel o premiera și devine prima țara din lume care aproba vaccinul anti-coronavirus produs de compania Pfizer. Primele persoane care vor fi vaccinate…