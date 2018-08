Stiri pe aceeasi tema

- Londra s-a declarat joi dispusa sa se alinieze temporar la unele reguli ale Uniunii Europene, in special in domeniul medicamentelor, pentru a asigura fluidizarea schimburilor in cazul ''improbabil'' al absentei unui acord privind Brexit-ul, relateaza AFP. Guvernul britanic a publicat…

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- Un “hard Brexit” va insemna o penurie de alimente? In ziua de dupa ieșirea Marii Britanii din UE vor mai zbura avioanele? Fabricile de mașini vor opri lucrul? Britanicii au început să își pună aceste întrebări, dar și multe altele, mai ales în…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana.

- Penurii de hrana, combustibil si medicamente vor avea loc la cateva saptamani dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), daca nu se incheie un acord comercial, avertizeaza functionari britanici, scrie un ziar in editia de duminica, relateaza The Associated Press.The Sunday…