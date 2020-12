Stiri pe aceeasi tema

- Campaniile promotionale pentru alimentele bogate in grasimi, sare, zahar si pentru bauturi racoritoare vor fi restrictionate in supermarketurile din Marea Britanie, in cadrul masurilor destinate reducerii obezitatii, scrie agerpres . Retailerii medii si mari nu vor mai putea oferi promotii de tip „cumpara…

- Marea Britanie restricționeaza campaniile promotionale pentru alimentele bogate in grasimi, sare si zahar, pentru reducerea obezitatii Campaniile promotionale pentru alimentele bogate in grasimi, sare si zahar precum si pentru bauturi racoritoare vor fi restrictionate in supermarketurile din Marea Britanie,…

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice,…

- Un al treilea vaccin anti COVID-19 ar putea fi aprobat in SUA in luna ianuarie. Secretarul adjunct al sanatatii din Statele Unite, Brett Giroir, a afirmat, duminica, faptul ca un al treilea vaccin care va preveni COVID-19 ar putea obține aprobarea SUA inca din luna viitoare, conform Reuters. Brett Giroir,…

- Incheierea perioadei de tranziție post-Brexit, la 31 decembrie 2020, ar putea duce la probleme in livrarea vaccinului anti-Covid și intarzierea schemei de imunizare a populației din Marea Britanie, se teme guvernul de la Londra. Pentru a evita asta, autoritațile au decis ca Aviația Militara sa preia…

- Peste 1.300 de persoane din Marea Britanie au fost informate gresit ca au fost infectate cu noul coronavirus dupa o eroare de laborator, a anuntat Departamentul pentru Sanatate si Asistenta Sociala, relateaza Agerpres.

- Peste 1.300 de persoane din Regatul Unit au fost informate gresit ca au fost infectate cu noul coronavirus, dupa o eroare de laborator, a anuntat sambata Departamentul pentru Sanatate si Asistenta Sociala, scrie Reuters.„Sistemul Test and Trace al Serviciului National de Sanatate a contactat 1.311…

- Cifrele, dezvaluite pentru prima data de Sky News, apar in contextul ingrijorarii tot mai mari cu privire la costul sistemului de testare Covid-19 din Marea Britanie, care a fost criticat pentru ca este lent, dezorganizat și nu poate face fața cererii in continua creștere. BCG, una dintre…