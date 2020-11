Marea Britanie renunță la lockdown Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamini de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. In pofida vestilor bune care se succed in ultima vreme privind viitoarele vaccinuri, printre care si proiectul britanic AstraZeneca/Oxford, seful gu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anuntat luni, 23 noiembrie, ca Anglia va reveni, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus de tip SARS-CoV-2, relateaza AFP, citat de b1.ro.

