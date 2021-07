Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritatile germane le recomanda suporterilor Mannschaft-ului sa nu calatoreasca la Londra pentru a asista la partida cu Anglia, din optimile de finala ale EURO 2020, programata marti, 29 iunie, din cauza riscului pe care îl reprezinta raspândirea ridicata a variantei Delta a coronavirusului…

- Rusia a anuntat in noaptea de luni spre marti redeschiderea legaturilor sale aeriene cu Marea Britanie si mai multe alte tari europene, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti France Presse. "Avind in vedere ameliorarea situatiei epidemiologice in Regatul Unit, (autoritatile)…

- Rusia a anuntat in noaptea de luni spre marti redeschiderea legaturilor sale aeriene cu Marea Britanie si mai multe alte tari europene, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti France Presse, potrivit agerpres.ro. "Avand in vedere ameliorarea situatiei epidemiologice…

- Guvernul britanic vrea sa impuna obligativitatea vaccinarii anti-Covid a personalului Serviciului Național de Sanatate (NHS), cu scopul de a limita contaminarile din spital, a anunțat duminica ministrul insarcinat cu vaccinarea, Nadhim Zahawi, conform News.ro , care citeaza Reuters. In acest moment,…

- Din cauza raspandirii variantei indiene a coronavirusului pe teritoriul sau, Marea Britanie va fi clasificata, de duminica, de Germania ca zona de mutatie a variantelor, a anunțat Institutul de sanatate publica Robert Koch, noteaza AFP.Aceasta va avea drept consecinta limitarea considerabila a calatoriilor…

- Germania a decis sa declare Marea Britanie, incepand de duminica, ca fiind "zona de mutație a variantelor Covid" din cauza raspandirii variantei indiene a coronavirusului pe teritoriul sau, potrivit recomandarilor Institutului de Sanatate Publica Robert Koch. Acest tip de clasificare va impune automat…

- Aproximativ 2.500 de joburi noi sunt postate in fiecare luna de angajatorii din strainatate, care continua sa se uite catre pepiniera de candidați din Romania. Aceștia insa raman, cel puțin pentru inca o perioada, interesați aproape exclusiv de oferta de locuri de munca din Romania, in condițiile in…

- Reacția vine dupa ce Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) a spus, miercuri, ca lasa la latitudinea țarilor membre modul de gestionare a riscului, ce-i drept foarte redus, de apariție a trombozelor la persoane imunizate cu serul de la AstraZeneca, relateaza HotNews.ro.Potrivit Institutului Paul Ehrlich,…