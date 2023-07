Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile recente ale presedintelui rus Vladimir Putin privind platile efectuate de statul rus catre grupul Wagner constituie "o dovada directa" ca mercenarii lui Evgheni Prigojin au fost bratul ilegal al armatei ruse in razboiul din Ucraina, a declarat pentru Reuters procurorul general al Ucrainei,…

- Ministerul Apararii din Regatul Unit a declarat sambata ca statul rus se confrunta cu cea mai mare amenintare de securitate din perioada recenta, dupa revolta impotriva Moscovei a grupului de mercenari Wagner, relateaza Reuters, scriePresedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un discurs televizat…

- Liderii grupului G7, reuniti la Hiroshima, in Japonia, au declarat vineri ca s-au asigurat ca Ucraina are sprijinul bugetar necesar pentru anul in curs si inceputul lui 2024, ei reinnoindu-si angajamentul de a furniza sustinere financiara si militara Kievului in lupta contra Rusiei, transmite Reuters.…

- Țarile membre ale Uniunii Europene (UE) au dat dat marți acordul final pentru primul set de reguli din lume de reglementare a criptoactivelor, punand presiune pe țari ca Marea Britanie și Statele Unite de a face același lucru, scrie Reuters.Miniștrii de Finanțe din UE au aprobat un set de reguli, dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a obtinut luni, in Marea Britanie, angajamente privind o apropiata livrare de rachete antiaeriene si drone de atac, declarandu-se totodata „optimist” si privind furnizarea avioanelor de lupta pe care le cere de la occidentali in fata invaziei ruse, relateaza…

- Ministrul taiwanez al apararii, Chiu Kuo-cheng, a anuntat joi ca livrarea a 66 de noi avioane avansate de lupta F-16V din Statele Unite a fost amanata din cauza unor intreruperi in lantul de aprovizionare si ca ministerul lucreaza pentru a minimiza daunele si "compensa deficientele", relateaza Reuters,…

- Restul lumii ar trebui sa copieze regulile Uniunii Europene in domeniul criptoactivelor, pentru a crea o abordare globala solida, care sa protejeze consumatorii si stabilitatea financiara, a declarat miercuri seful serviciilor financiare al UE, Mairead McGuinness, citat de Reuters. Parlamentul European…

- Ministerul rus de Externe le-a convocat marti pe ambasadoarele SUA, Canadei si Marii Britanii, pentru a le atrage atentia asupra actiunilor acestora de „ingerinta” in afacerile interne ale Rusiei, care le-ar putea atrage expulzarea din aceasta tara, relateaza agentiile Reuters si AFP. Cele trei țari…