Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a și soțul ei, prințul Philip, vor petrece Craciunul la Castelul Windsor anul acesta, pentru prima data in mai bine de treizeci de ani, din cauza epidemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut astazi de Palatul Buckingham, potrivit AFP. Cuplul regal iși petrece in mod tradițional…

- Vaccinul experimental dezvoltat de Moderna Inc are o eficiența de 94,5% in prevenirea COVID-19. In aceste condiții, SUA ar putea avea in scurt timp doua vaccinuri cu rezultate care depașesc cu mult așteptarile. In condițiile anunțului facut de Moderna, luni, și Pfizer, saptamana trecuta , Statele Unite…

- Prințul Charles de Wales (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, nascut la 14 noiembrie 1948 la Londra) este actualul Prinț de Wales și moștenitor la tronului Regatului Unit. Charles este fiul regineiElisabeta a II-a a Regatului Unit și al soțului acesteia, Prințul Philip, Duce de Edinburgh.…

- Anglia conducea cu 3-1 in acest joc, disputat la centrul sau de pregatire, in momentul in care partida a fost oprita "din precautie", dupa aflarea vestii privind infectarea lui Billy Stark, antrenorul tinerilor scotieni. In urma acestui test pozitiv, un alt meci amical prevazut duminica intre…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia…

- O țara din Europa a luat o decizie controversata și anunța ca nu va vaccina toata populatia impotriva coronavirusului, fiind vizate doar categoriile de risc. Programul de vaccinare Covid-19 din Regatul Unit va viza persoanele in varsta si cele cu profesii cu risc de infectare. Kate Bingham, presedintele…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat sambata in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive ca persoanele care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000…

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…