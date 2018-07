Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a inlocuit la…

- Marea Britanie ar putea refuza sa achite factura de Brexit catre UE in cazul in care Bruxellesul nu accepta un acord comercial dupa iesirea Regatului Unit din Blocul comunitar, a declarat Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, potrivit postului Sky News.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- In 2017, numarul de imigranti romani si bulgari in Marea Britanie a fost cu aproximativ 40.000 mai mare decat in 2016, tendinta generala fiind totusi de scadere comparativ cu anul 2014, se arata in datele Oficiului National de Statistica britanic (ONS), preluate de Mediafax. Tendinta generala de scadere…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca un acord comercial de liber schimb cu Marea Britanie ar putea fi imposibil, date fiind propunerile post-Brexit ale premierului britanic Theresa May, privind legaturile economice cu Uniunea Europeana.

- Penurii de hrana, combustibil si medicamente vor avea loc la cateva saptamani dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), daca nu se incheie un acord comercial, avertizeaza functionari britanici, scrie un ziar in editia de duminica, relateaza The Associated Press.The Sunday…