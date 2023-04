Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a denuntat luni "condamnarea motivata politic" a opozantului rus Vladimir Kara-Murza, care detine si cetatenie britanica, la 25 de ani de inchisoare, cerand eliberarea imediata a acestuia si anuntand convocarea ambasadorului rus, informeaza Agerpres.

- Vladimir Kara-Murza, un activist civic cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului Putin, a fost condamnat in Rusia la 25 de ani de inchisoare. Kara-Murza (41 de ani) are dubla cetațenie – rusa și britanica. El a fost istoric și jurnalist și, ani de zile, s-a remarcat prin critici la adresa președintelui…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna luni la ”eliberarea imediata” a jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat saptamana trecuta de Rusia, care-l acuza de spionaj, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Arestarea sa este foarte ingrijoratoare. Este important sa se respecte libertatea…

- Asistentele medicale din Marea Britanic au anuntat marti ca isi suspenda miscarea grevista si, in special, mobilizarea de 48 de ore prevazuta pentru saptamana viitoare, guvernul fiind de acord sa negocieze cu sindicatele care cer salarii mai mari si conditii de munca mai bune, scrie AFP. Fii…

- Rata inflatiei din Marea Britanie a scazut in ianuarie pentru a treia luna consecutiv, ajungand la 10,1%, sub asteptarile economistilor, dar preturile ridicate ale alimentelor si energiei au continuat sa exercite presiuni asupra gospodariilor britanice, transmite CNBC. Fii la curent cu cele…

- Guvernul britanic a anunțat ca in Marea Britanie va fi ținut un minut de reculegere pe 24 februarie, in ziua in care se implinește un an de la declanșarea razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Iranul anunta marti ca urmeaza sa adopte ”masuri reciproce” ca reactie fata de noi sanctiuni impuse luni de catre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit, in urma reprimarii contestarii din aceasta tara, relateaza AFP, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aliații Ucrainei trebuie sa iși intensifice sprijinul militar acordat Kievului, pentru a-l ajuta sa rupa o intarire a liniilor frontului și sa evite o batalie de uzura devastatoare, prelungita, in stilul Primului Razboi Mondial, a declarat marți ministrul britanic de externe, James Cleverly, scrie…